Stati Uniti | la Guardia Nazionale schierata a Capitol Hill in attesa del voto sull’impeachment per Trump – Video

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre la Camera dei rappresentanti degliha aperto una sessione per votaredel presidente Donald, per incitamento all’insurrezione, che si è conclusa con 232 voti a favore (tra cui dieci repubblicani) e 197 contrari, laha raggiunto il Campidoglio. Il Pentagono sta schierando fino a 15mila soldati per proteggeredopo le rivolte del 6 gennaio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

andreapurgatori : BREAKING NEWS - CAUSA CRISI DI GOVERNO (SE CI SARA') QUESTA SERA #ATLANTIDE PASSA LA DIRETTA ALLO SPECIALE DI… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - fattoquotidiano : Stati Uniti, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso - g_zerbato : RT @GeopoliticalCen: Nella giornata di ieri, l’amministrazione Trump ha disposto il divieto di importazione negli Stati Uniti di Cotone e P… - Cabbot_ : Ve lo ricordate quando Trump voleva mettere un muro tra gli Stati Uniti e il Messico e quest'ultimo avrebbe dovuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

la Repubblica

Secondo Jack Dorsey, le circostanze hanno portato a una legittima sospensione. Ma questo è un aspetto che deve far riflettere per il futuro dei social (e non solo) ...Dopo l’inoculazione dell’infuso a base di funghi allucinogeni, l’uomo ha accusato vari sintomi, fino a dovere essere ricoverato in ospedale ...