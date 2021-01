Stati Uniti, la Camera vota a favore dell’impeachment per Donald Trump – Video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump è stato messo sotto accusa per la seconda volta. Una settimana prima che lasci l’incarico di presidente degli Usa un totale di 232 legislatori favorevoli, compresi dieci repubblicani, votano a favore dell’impeachment per il leader repubblicano per alti crimini e misfatti, con l’accusa di “istigazione all’insurrezione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)è stato messo sotto accusa per la seconda volta. Una settimana prima che lasci l’incarico di presidente degli Usa un totale di 232 legislatorivoli, compresi dieci repubblicani,no aper il leader repubblicano per alti crimini e misfatti, con l’accusa di “istigazione all’insurrezione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Camera ha votato la messa in stato d'accusa con 232 voti favorevoli (di cui 10 Repubblicani), ma ora il processo vero e proprio spetta al Senato, che dovrebbe essere convocato solo il 19 gennaio, g ...

