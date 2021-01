Stati Uniti, il capo di Twitter difende il blocco a Trump ma ammette: "È un precedente pericoloso" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jack Dorsey riflette sullo stop al profilo del presidente uscente attraverso una serie di tweet: "Un divieto è un nostro fallimento nel promuovere una conversazione". Anche Snapchat contro il leader Usa: "L'abbiamo bandito a vita" Leggi su repubblica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jack Dorsey riflette sullo stop al profilo del presidente uscente attraverso una serie di tweet: "Un divieto è un nostro fallimento nel promuovere una conversazione". Anche Snapchat contro il leader Usa: "L'abbiamo bandito a vita"

andreapurgatori : BREAKING NEWS - CAUSA CRISI DI GOVERNO (SE CI SARA') QUESTA SERA #ATLANTIDE PASSA LA DIRETTA ALLO SPECIALE DI… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - fattoquotidiano : Stati Uniti, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso - GermanoDottori : RT @GeopoliticalCen: Nella giornata di ieri, l’amministrazione Trump ha disposto il divieto di importazione negli Stati Uniti di Cotone e P… - flamulamaria : Comunità di S. Egidio: dolore per l'esecuzione di Lisa Montgomery - Vatican News -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, il capo di Twitter difende il blocco a Trump ma ammette: "È un precedente pericoloso" la Repubblica CASO TAIWAN/ La polpetta avvelenata di Mike Pompeo per Joe Biden

Ad ogni modo Joe Biden non sembra intenzionato a cadere nell’imbuto creato dall’atto di Pompeo. Vedremo dunque cosa faranno Blinken e Biden con la polpetta avvelenata somministrata loro dal più falco ...

Cogorno: gestione rifiuti d’ambito, “il Tigullio e la Val Fontanabuona uniti”

Si è svolto ieri pomeriggio in videoconferenza, organizzata dal Comune di Cogorno, un incontro tra i sindaci della Valle Fontanabuona facenti parte del bacino di affidamento n.2, che hanno preso atto ...

Ad ogni modo Joe Biden non sembra intenzionato a cadere nell’imbuto creato dall’atto di Pompeo. Vedremo dunque cosa faranno Blinken e Biden con la polpetta avvelenata somministrata loro dal più falco ...Si è svolto ieri pomeriggio in videoconferenza, organizzata dal Comune di Cogorno, un incontro tra i sindaci della Valle Fontanabuona facenti parte del bacino di affidamento n.2, che hanno preso atto ...