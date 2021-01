Spezia | Nzola non recupera | Italiano rivoluziona l’attacco contro il Toro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo Spezia perde il suo bomber per lo scontro salvezza contro il Torino di sabato alle 18. Italiano medita grandi novità in attacco. Il tecnico delle Aquile dopo i successi… L'articolo Spezia Nzola non recupera Italiano rivoluziona l’attacco contro il Toro proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Loperde il suo bomber per lo ssalvezzail Torino di sabato alle 18.medita grandi novità in attacco. Il tecnico delle Aquile dopo i successi… L'articolononilproviene da MeteoWeek.

