Spezia, Gyasi affonta il suo passato: “Se segno al Torino esulto” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’attaccante dello Spezia, Emmanuel Gyasi, è carico per la sfida di questo sabato alle ore 18 contro il Torino. Un tuffo nel passato, visto il suo trascorso nelle giovanili granata. Al Corriere di Torino, Gyasi ha parlato della partita e delle sensazioni che proverà nell’affrontare chi l’ha cresciuto: «Sono grato al Torino, nessuna rivincita. Ciò che mi hanno trasmesso è stato fondamentale. Vedere i granata così in difficoltà è una spiacevole sorpresa. Loro sono una squadra forte e vorranno vincere a tutti i costi. Sarà una finale per noi e per loro, i tre punti varranno doppio. Esultare è un gesto naturale e non una mancanza di rispetto. Quindi sì, festeggerei senza esagerare. Il Toro è pur sempre il Toro». SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’attaccante dello, Emmanuel, è carico per la sfida di questo sabato alle ore 18 contro il. Un tuffo nel, visto il suo trascorso nelle giovanili granata. Al Corriere diha parlato della partita e delle sensazioni che proverà nell’affrontare chi l’ha cresciuto: «Sono grato al, nessuna rivincita. Ciò che mi hanno trasmesso è stato fondamentale. Vedere i granata così in difficoltà è una spiacevole sorpresa. Loro sono una squadra forte e vorranno vincere a tutti i costi. Sarà una finale per noi e per loro, i tre punti varranno doppio. Esultare è un gesto naturale e non una mancanza di rispetto. Quindi sì, festeggerei senza esagerare. Il Toro è pur sempre il Toro». SportFace.

alevescini00 : RT @sportface2016: #Spezia, #Gyasi contro il suo passato: 'Se segno al #Torino esulto' - sportface2016 : #Spezia, #Gyasi contro il suo passato: 'Se segno al #Torino esulto' - TuttoFanta : ??#SPEZIA, le parole di #Gyasi: 'Col #Torino sarà speciale per me ma in caso di gol esulterò sicuramente'. ??… - Spezia_1906 : ?? #TorinoSpezia sarà la gara del cuore per Emmanuel #Gyasi ?? In granata non credettero in lui, ora è un punto fermo… - marinabeccuti : Verso Toro-Spezia: Emmanuel Gyasi unico ex della gara -