Speranza è preoccupato: 'Anticipiamo restrizioni per evitare Terza ondata' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutti seduti a un tavolo per scrivere nuove misure. Presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Parte della riunione è infatti dedicata ...

Il ministro Speranza nel suo intervento con le regioni ha sottolineato come "i dati europei siano in significativo peggioramento", secondo quanto si apprende da fonti accreditate.

Covid. Speranza: "Drammatico mutamento rischio in regioni. Terapie intensive sopra soglia critica"

E' difficile quest'area possa scattare nel breve ma iniziamo ad indicare un percorso di speranza per i mesi che verranno' sottolinea Speranza. L'area bianca scatterà con 'incidenza sotto i 50 casi set ...

