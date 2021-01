Spal | Missiroli emozionato | “A Sassuolo ho passato gran parte della mia vita”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Un suo gol ha permesso alladi eliminare ilnegli ottavi di finale di Coppa Italia. Eppure per Simoneil match contro i neroverdi resta speciale anche per i trascorsi, con tante stagioni passate sognando inde al Mapei Stadium. Il centrocampista del club ferrarese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: "A Reggio Emilia homiacalcistica, è sempre un'emozione. Abbiamo fatto una buona partita chiudendoci nel primo tempo perché loro palleggiano bene. Poi con l'espulsione abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a fare due gol".caption id="attachment 1079763" align="alignnone" width="1515" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

La prova fornita in Coppa Italia contro il Sassuolo è stata decisamente buona, agevolata anche da assenze altrui ed episodi favorevoli. Marino può senz'altro annotare dei progressi, soprattutto per qu ...Dopo un primo tempo equilibrato, la gara cambia in avvio di ripresa. Djuricic dopo una rivisione al bar viene espulso e la Spal in superiorità numerica trova i gol con l'ex Missiroli e Dickmann.