Spal | Marino | “L’espulsione ha cambiato la partita | poi abbiamo fatto l’impresa”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Impresa dellain Coppa Italia: il club estense si impone contro il Sassuolo negli ottavi. Un capolavoro clamoroso, reso possibile da Missiroli e Dickmann. Il tecnico Pasqualecommenta questo risultato incredibile ai microfoni di Rai Sport: "Posso solo fare i complimenti al Sassuolo per il grande primo tempo. L'espulsione hala, senza per noi sarebbe stato complicato., Il Sassuolo gioca bene, è difficile limitare il loro palleggio. Sono contento perché la squadra hail massimo esfruttato la superiorità numerica. Lilimitati, ma quando arrivano sulla trequarti sono imprevedibili perché giocano molto bene.cercato di chiudere tutti i varchi e, sfruttando la superiorità numerica, ...

La Spal di Pasquale Marino però è abituata, in questa stagione, alle battaglie lunghe e non senza sorprese: in Coppa Italia, nei turni precedenti, ha superato Bari e Crotone ai calci di rigore, per po ...(askanews) - Sarà la Spal di Pasquale Marino la sfidante della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. I ferraresi hanno eliminato a sorpresa il Sassuolo di De Zerbi andando a vincere 2-0 in tra ...