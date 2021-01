Spaccio di droga ‘in famiglia’ da 30mila euro al mese: in manette madre, figlio, nuora e cugina (Di giovedì 14 gennaio 2021) madre, figlio, cugina e compagna del figlio tutti appartenenti ad un clan ben noto nella capitale. L’organizzazione era consolidata e ben strutturata, i clienti, telefonicamente si accertavano della disponibilità della droga e, in caso positivo venivano dirottati o al quarto piano, dalla cugina o all’ottavo piano, appartamento abitato o comunque dove erano presenti la compagna e la madre. Le indagini Al centro sempre lui S.B., 28enne romano arrestato nel febbraio del 2020 dagli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e ben 32.600 euro in contanti, oltre a manoscritti riportanti nomi e cifre e sostanza atta al taglio e al confezionamento della sostanza. Da lì gli agenti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021)e compagna deltutti appartenenti ad un clan ben noto nella capitale. L’organizzazione era consolidata e ben strutturata, i clienti, telefonicamente si accertavano della disponibilità dellae, in caso positivo venivano dirottati o al quarto piano, dallao all’ottavo piano, appartamento abitato o comunque dove erano presenti la compagna e la. Le indagini Al centro sempre lui S.B., 28enne romano arrestato nel febbraio del 2020 dagli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e ben 32.600in contanti, oltre a manoscritti riportanti nomi e cifre e sostanza atta al taglio e al confezionamento della sostanza. Da lì gli agenti, ...

