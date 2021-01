Spaccio a Tor Bella Monaca | tutto in famiglia | ' Affari da 30mila euro al mese' Quattro arresti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Avevano messo in piedi un'organizzazione dellodi droga , tutta in, tra Tore San Basilio . Nonostante fossero già noti e attenzionati dalle forze dell'ordine, una ...

Roma__SPQR : Affari di famiglia a Tor Bella Monaca, 30mila euro al mese dallo spaccio - Notiziedi_it : Affari di famiglia a Tor Bella Monaca, 30mila euro al mese dallo spaccio - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Affari di famiglia a Tor Bella Monaca, 30mila euro al mese dallo spaccio - paolorm2012 : Affari di famiglia a Tor Bella Monaca, 30mila euro al mese dallo spaccio - 79_Alessio : RT @romatoday: Affari di famiglia a #TorBellaMonaca, 30mila euro al mese dallo spaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Tor

RomaToday

Avevano messo in piedi un'organizzazione dello spaccio di droga, tutta in famiglia, tra Tor Bella Monaca e San Basilio. Nonostante fossero già noti e attenzionati dalle ...Quando si dice affari di famiglia. Madre, figlio, nuora e cugino gestivano un traffico di droga con un guadagno di circa 30 mila euro al mese. Per questo gli agenti della polizia di Stato ...