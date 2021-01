Sospesa l'ordinanza sulla Dad: il Tar riapre le scuole, ma solo per due giorni (Di giovedì 14 gennaio 2021) www.ilgiorno.it/ buongiornomilano Didattica a distanza , tutto da rifare. O quasi. Ieri il presidente del Tar Domenico Giordano ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza con cui lo scorso 8 gennaio ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) www.ilgiorno.it/ buongiornomilano Didattica a distanza , tutto da rifare. O quasi. Ieri il presidente del Tar Domenico Giordano ha sospeso l'efficacia dell'con cui lo scorso 8 gennaio ...

rep_milano : Scuole superiori in Lombardia, il Tar accoglie il ricorso contro la Regione per la didattica a distanza: sospesa l'… - Yogaolic : RT @repubblica: Scuole superiori in Lombardia, il Tar accoglie il ricorso contro la Regione per la didattica a distanza: sospesa l'ordinanz… - repubblica : Scuole superiori in Lombardia, il Tar accoglie il ricorso contro la Regione per la didattica a distanza: sospesa l'… - AvvFulvia : RT @rep_milano: Scuole superiori in Lombardia, il Tar accoglie il ricorso contro la Regione per la didattica a distanza: sospesa l'ordinanz… - manuelamimosa : ALÉ! Scuole superiori in Lombardia, il Tar accoglie il ricorso contro la Regione per la didattica a distanza: sospe… -