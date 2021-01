“Sono stata un pirata”, Paola Turci: la foto dopo l’incidente (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paola Turci, ha condiviso con i fan uno scatto dopo l’incidente che le ha cambiato la vita quando aveva solo 28 anni. Era il 15 agosto 1993, Paola Turci viaggiava sull’autostrada Salerno-Reggio, intorno alle 06:30 mentre è al volante della sua Saab 900 Cabrio rimane vittima di un terribile incidente. L’impatto le procura gravi ferite al volto che le costarono 13 interventi, di cui 12 volti a salvare l’occhio destro. Un evento che avrebbe potuto fermarla e rovinare per sempre il suo sogno, ma Paola trovò la forza di riprendere in mano la sua vita. LEGGI ANCHE>>>Francesca Pascale e Paola Turci: ecco la foto del bacio, le due Sono pazze d’amore LEGGI ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021), ha condiviso con i fan uno scattoche le ha cambiato la vita quando aveva solo 28 anni. Era il 15 agosto 1993,viaggiava sull’autostrada Salerno-Reggio, intorno alle 06:30 mentre è al volante della sua Saab 900 Cabrio rimane vittima di un terribile incidente. L’impatto le procura gravi ferite al volto che le costarono 13 interventi, di cui 12 volti a salvare l’occhio destro. Un evento che avrebbe potuto fermarla e rovinare per sempre il suo sogno, matrovò la forza di riprendere in mano la sua vita. LEGGI ANCHE>>>Francesca Pascale e: ecco ladel bacio, le duepazze d’amore LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono stata In Germania la recessione da pandemia è stata del 5% nel 2020 Il Sole 24 ORE Covid, impennata di contagi a Carbonia. Blitz dei carabinieri all’ospedale Sirai

I carabinieri dei Nas (Nucleo antisofisticazioni) sono all’ospedale Sirai di Carbonia. Nei giorni scorsi lastruttura sanitaria del Sulcis è stata travolta da un‘impennata di casi di Covid, tanto che c ...

Ferrari, Leclerc positivo al Covid: «Sono isolato in casa con sintomi lievi»

Charles Leclerc è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo sono stati lo stesso pilota e la sua scuderia, la Ferrari, con un comunicato ufficiale. «Seguendo i ...

