Sondaggi politici EMG | per il 39% degli italiani è meglio andare a nuove elezioni

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi di governo ha un pregio, è riuscita a scalzare l’emergenza legata alla pandemia dalle prime pagine dei giornali e dai titoli di testa dei TG, e anche gli istituti disi adeguano. Segui Termometro Politico su Google News Tra questi EMG, che negli ultimiper Agorà ha chiesto agliquale sia l’esito più gradito della crisi. Come emerso da altre rilevazioni gliappaiono spaccati. Vi è una maggioranza relativa, uguale al 39%, che vorrebbe le. Raggiunge il 73% tra gli elettori leghisti e il 67% tra quelli di Fratelli d’Italia, ma anche un buon 37% tra i pentastellati. Solo il 7% dei democratici invece vuolealle urne. Tuttavia sommando le preferenze per le altre opzioni il ricorso a ...

Alle 18 e 15 del 13 gennaio è accaduto l’assurdo: Matteo Renzi ha aperto la crisi del governo, ritirando i suoi ministri. Stupefacente il discorso che ha fatto: “La crisi non l’apriamo noi”. E chi all ...Sondaggi elettorali subito dopo e poco prima la crisi aperta da Matteo Renzi: chi sale e chi scende in Italia tra i partiti maggiori ...