Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio: 7 italiani su 10 non vogliono andare a votare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – La maggioranza degli italiani non vuole andare a votare: le elezioni in questo momento spaventano infatti 7 italiani su 10, che secondo il Sondaggio Euromedia Research per il quotidiano La Stampa. Secondo la rilevazione, solo il 27,2 per cento dei cittadini vorrebbe andare immediatamente a votare. Il 26,6 per cento andrebbe avanti con questo governo, mentre il 15,5 per cento vedrebbe fi buon occhio un Conte ter con la stessa maggioranza e un rimpasto nella squadra di ministri. Il 12,2 per cento sarebbe d’accordo col reperimento dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021)14: ultimissimi– La maggioranza deglinon vuole: le elezioni in questo momento spaventano infatti 7su 10, che secondo ilo Euromedia Research per il quotidiano La Stampa. Secondo la rilevazione, solo il 27,2 per cento dei cittadini vorrebbeimmediatamente a. Il 26,6 per cento andrebbe avanti con questo governo, mentre il 15,5 per cento vedrebbe fi buon occhio un Conte ter con la stessa maggioranza e un rimpasto nella squadra di ministri. Il 12,2 per cento sarebbe d’accordo col reperimento dei ...

