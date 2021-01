Sondaggi elettorali Tecnè: solo il 26% degli italiani vuole un ritorno alle urne (Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi di governo è stata apparecchiata da Renzi annunciando il ritiro delle ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto. Ora si aprono diversi scenari. Tutti da verificare. Il centrodestra unito chiede un ritorno immediato alle urne ma a propendere per questa ipotesi è solo il 26% degli italiani mentre la maggioranza (63%) preferirebbe che la legislatura continuasse con soluzioni politiche alternative. Che sia un governo Ursula, un Conte ter con l’attuale maggioranza, un governo di costruttori poco importa. Basta che si vada avanti. I dati, raccolti dai Sondaggi elettorali Tecnè realizzati l’11 di gennaio, evidenziano un altro aspetto: la percentuale di chi vuole il voto è più bassa della ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi di governo è stata apparecchiata da Renzi annunciando il ritiro delle ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto. Ora si aprono diversi scenari. Tutti da verificare. Il centrodestra unito chiede unimmediatoma a propendere per questa ipotesi èil 26%mentre la maggioranza (63%) preferirebbe che la legislatura continuasse con soluzioni politiche alternative. Che sia un governo Ursula, un Conte ter con l’attuale maggioranza, un governo di costruttori poco importa. Basta che si vada avanti. I dati, raccolti dairealizzati l’11 di gennaio, evidenziano un altro aspetto: la percentuale di chiil voto è più bassa della ...

