“Solo 50 minuti per leggere il contratto segreto del vaccino”. La denuncia degli eurodeputati (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruxelles, 14 gen – Il 30 novembre 2020 la Commissione europea aveva firmato un contratto segreto per la fornitura del vaccino anti-Covid con CureVac, un’azienda di biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di terapie basate su mRNA, domiciliata nei Paesi Bassi ma con sede a Tubinga in Germania. Siglando cinque accordi per la fornitura di vaccini, l’Ue si era accaparrata un totale di 2 miliardi di dosi da ripartire tra i vari Paesi membri. Il contratto firmato con CureVac, in particolare, aveva assicurato all’Europa un totale di 225 milioni di dosi di vaccino. 50 minuti per visionare il contratto del vaccino Ebbene, secondo quanto rivelato ad Agi dall’eurodeputato belga, Marc Botenga i primi eurodeputati a cui era stato concesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruxelles, 14 gen – Il 30 novembre 2020 la Commissione europea aveva firmato unper la fornitura delanti-Covid con CureVac, un’azienda di biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di terapie basate su mRNA, domiciliata nei Paesi Bassi ma con sede a Tubinga in Germania. Siglando cinque accordi per la fornitura di vaccini, l’Ue si era accaparrata un totale di 2 miliardi di dosi da ripartire tra i vari Paesi membri. Ilfirmato con CureVac, in particolare, aveva assicurato all’Europa un totale di 225 milioni di dosi di. 50per visionare ildelEbbene, secondo quanto rivelato ad Agi dall’eurodeputato belga, Marc Botenga i primia cui era stato concesso ...

myrtamerlino : Prendetevi 3 minuti e guardate come i sostenitori di #Trump hanno ridotto il #Congresso a #WashingtonDC. Senza paro… - motorboxcom : #Dakar2021 #Sunderland vince e si porta a 4 minuti da #Benavides. #Brabec smarrisce la strada e ora è a 7 minuti da… - mariano_perini : RT @Gladys82012839: Se pensi che la7 ha un contenitore, che dura mezz'ora, in cui sono invitati solo coloro che odiano Renzi. E nei 30 minu… - SofyPiccinini : RT @ivandileonardo: Che bell abbraccio tra Cozza e Zenga...così vero e toccante almeno solo per la Cozza che neanche 20 minuti fa ha detto… - ivandileonardo : Che bell abbraccio tra Cozza e Zenga...così vero e toccante almeno solo per la Cozza che neanche 20 minuti fa ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo minuti Concessi agli eurodeputati solo 50 minuti per leggere il contratto segreto dei vaccini AGI - Agenzia Italia Renzi protagonista, ministre solo comparse. Scrive Carone

Alla fine è successo. C’è chi ci sperava e chi invece lo dava per improbabile, eppure alla fine Matteo Renzi ha fatto Matteo Renzi. Ritirando le sue ministre, infatti, il leader di Italia Viva ha aper ...

Oculus Quest 2 - recensione

In questa recensione vi parliamo di Oculus Quest 2, il nuovo visore di casa Facebook, pronto a conquistare tutti gli appassionati della realtà virtuale.

Alla fine è successo. C’è chi ci sperava e chi invece lo dava per improbabile, eppure alla fine Matteo Renzi ha fatto Matteo Renzi. Ritirando le sue ministre, infatti, il leader di Italia Viva ha aper ...In questa recensione vi parliamo di Oculus Quest 2, il nuovo visore di casa Facebook, pronto a conquistare tutti gli appassionati della realtà virtuale.