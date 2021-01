Simonetta Columbu figlia d’arte, attrice per merito del padre regista? La riposta di “Ginevra” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 è Ginevra, ex novizia oggi fidanzata di Nico Santopaolo, ma nella vita reale Simonetta Columbu è una giovane attrice nonché figlia d’arte: il padre, Giovanni Columbu, è infatti un noto regista sardo. Nel cast della fortunata serie di RaiUno da due stagioni, Simonetta – intervistata da La Nuova Sardegna – si è raccontata al quotidiano affrontando anche il tema “raccomandazioni”. «Eravamo partiti che Ginevra era una novizia, – ha ricordato la Columbu tornata sul set dopo lo stop dovuto al Covid – buffa e impacciata. Oggi è riuscita finalmente ad ascoltare sé stessa. E infatti non è più una novizia, ma è fidanzata con Nico. La fede e la profondità dei suoi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 è, ex novizia oggi fidanzata di Nico Santopaolo, ma nella vita realeè una giovanenonché: il, Giovanni, è infatti un notosardo. Nel cast della fortunata serie di RaiUno da due stagioni,– intervistata da La Nuova Sardegna – si è raccontata al quotidiano affrontando anche il tema “raccomandazioni”. «Eravamo partiti cheera una novizia, – ha ricordato latornata sul set dopo lo stop dovuto al Covid – buffa e impacciata. Oggi è riuscita finalmente ad ascoltare sé stessa. E infatti non è più una novizia, ma è fidanzata con Nico. La fede e la profondità dei suoi ...

