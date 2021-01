Silvio Berlusconi ricoverato. Alberto Zangrillo: “Problemi cardiaci” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale di Monaco. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, ha preso questa decisione. Silvio Berlusconi ricoverato per Problemi cardiaci Oggi, Silvio Berlusconi si trovava a Valbonne – nei pressi di Nizza – quando è stato ricoverato al Centro cardio-toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il medico di fiducia del leader di Forza Italia, Alberto Zangrillo, ha deciso di farlo ricoverare per “un problema cardiaco aritmologico”. Le dichiarazioni di Alberto Zangrillo “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statoin ospedale di Monaco., il suo medico di fiducia, ha preso questa decisione.perOggi,si trovava a Valbonne – nei pressi di Nizza – quando è statoal Centro cardio-toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il medico di fiducia del leader di Forza Italia,, ha deciso di farlo ricoverare per “un problema cardiaco aritmologico”. Le dichiarazioni di“Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - anto5stars : RT @Miziok67: Possibile che il pregiudicato di Arcore per Frode Fiscale, quello che ha pagato la mafia tramite #dellUtri, ogni volta che de… - ManueleCorradi : @berlusconi in bocca al lupo Silvio. -