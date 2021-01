Silvio Berlusconi ricoverato. Alberto Zangrillo: “Problemi cardiaci” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato in un ospedale di Monaco. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, ha preso questa decisione per i Problemi cardiaci del leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi ricoverato per Problemi cardiaci Oggi, Silvio Berlusconi si trovava a Valbonne – nei pressi di Nizza – quando è stato ricoverato al Centro cardio-toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il medico di fiducia del leader di Forza Italia, Alberto Zangrillo, ha deciso di farlo ricoverare per “un problema cardiaco aritmologico”. Le dichiarazioni di Alberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statoin un ospedale di Monaco., il suo medico di fiducia, ha preso questa decisione per idel leader di Forza Italia.perOggi,si trovava a Valbonne – nei pressi di Nizza – quando è statoal Centro cardio-toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il medico di fiducia del leader di Forza Italia,, ha deciso di farlo ricoverare per “un problema cardiaco aritmologico”. Le dichiarazioni di...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - andal68 : RT @aanthl: Questo tizio, questo che ha come mascherina l'immagine di Borsellino, sto tipo qua si è presentato alle passate elezioni(e pens… - andal68 : RT @BaldoLucchese2: @pasquino2000 @AndreaMarano11 Era partito come figlio politico di Silvio Berlusconi (coi fratellini Salvini e Di Maio),… -