Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti. Zangrillo: “Ha accusato problemi cardiaci” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale Cardiocircolatorio di Monaco per accertamenti in seguito a un “problema cardiaco aritmologico”. Lo confermano fonti del partito, le quali assicurano che il Cavaliere “tornerà a casa entro pochi giorni”. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, a decidere il ricovero precauzionale è stato il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, che si è recato d’urgenza a Valbonne, la località vicino a Nizza dove il Cavaliere ha trascorso anche gran parte del lockdown. “Lunedì – ha dichiarato Zangrillo – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021)perIl leader di Forza Italia,, è statoall’ospedale Cardiocircolatorio diperin seguito a un “problema cardiaco aritmologico”. Lo confermano fonti del partito, le quali assicurano che il Cavaliere “tornerà a casa entro pochi giorni”. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, a decidere il ricovero precauzionale è stato il medico personale dell’ex premier, Alberto, che si è recato d’urgenza a Valbonne, la località vicino a Nizza dove il Cavaliere ha trascorso anche gran parte del lockdown. “Lunedì – ha dichiarato– sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il ...

