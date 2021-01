Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco: accertamenti al cuore (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Milan e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero esami di routine ed entro i prossimi giorni è previsto il ritorno a casa per il ‘Cavaliere’. Il ricovero è stato deciso dal medico di fiducia Alberto Zangrillo, lo stesso cha ha curato Silvio Berlusconi durante la positività al Coronavirus. Berlusconi ricoverato, le parole di Zangrillo Gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi sono arrivate direttamente dal medico Alberto Zangrillo: “Ho deciso io il ricovero per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Milan e leader di Forza Italiaè statoall’Ospedale Cardiotoracico del Principato diper. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero esami di routine ed entro i prossimi giorni è previsto il ritorno a casa per il ‘Cavaliere’. Il ricovero è stato deciso dal medico di fiducia Alberto Zangrillo, lo stesso cha ha curatodurante la positività al Coronavirus., le parole di Zangrillo Gli aggiornamenti sulle condizioni disono arrivate direttamente dal medico Alberto Zangrillo: “Ho deciso io il ricovero per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - repubblica : RT @eziomauro: Silvio Berlusconi in ospedale a Monaco. Zangrillo: 'Problema cardiaco, imposto ricovero' - CarmineDiNardo3 : Facciamo i nostri migliori in bocca al lupo a Silvio Berlusconi,perche' superi i suoi delicati problemi di salute! -