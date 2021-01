Silvio Berlusconi parla dall’ospedale: le prime parole dopo il ricovero urgente (Di giovedì 14 gennaio 2021) A poche ore dall’annuncio del ricovero di Silvio Berlusconi in un ospedale a Monaco a causa delle sue condizioni di salute, il leader di Forza Italia rompe il silenzio raccontando cosa è accaduto e ringraziando tutti coloro che gli hanno inviato messaggi d’affetto e sostegno. Silvio Berlusconi: il messaggio dall’ospedale “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno” inizia così il messaggio di Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale. “Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) A poche ore dall’annuncio deldiin un ospedale a Monaco a causa delle sue condizioni di salute, il leader di Forza Italia rompe il silenzio raccontando cosa è accaduto e ringraziando tutti coloro che gli hanno inviato messaggi d’affetto e sostegno.: il messaggio“Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esrmi la loro attenzione e il loro sostegno” inizia così il messaggio di, ricoverato in ospedale. “Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ...

