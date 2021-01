Silvio Berlusconi, le prime parole dopo il ricovero in ospedale. Le sue condizioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Un problema aritmologico”. E’ stato questo che ha spinto Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano “a imporre il ricovero” al Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per l’ex premier. Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta del ricovero a Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” di Berlusconi in Italia, ha detto lo specialista. Il leader della Lega Matteo Salvini lo ha chiamato, trovandolo sereno e di buonumore. E’ quanto fanno sapere fonti del partito. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica, condividendo la preoccupazione per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Un problema aritmologico”. E’ stato questo che ha spinto Alberto Zangrillo, medico di fiducia die primario dell’San Raffaele di Milano “a imporre il” al Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per l’ex premier. Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta dela Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” diin Italia, ha detto lo specialista. Il leader della Lega Matteo Salvini lo ha chiamato, trovandolo sereno e di buonumore. E’ quanto fanno sapere fonti del partito. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica, condividendo la preoccupazione per la ...

