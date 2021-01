Silvio Berlusconi, la malattia: le condizioni del leader di Forza Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di quale malattia soffre Silvio Berlusconi (84 anni)? In molti se lo stanno chiedendo dato che nelle scorse ore l’ex premier è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, per degli esami di routine (tornerà a casa tra pochi giorni). L’ex presidente del Consiglio, come rivelato dal suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, soffre di “un problema cardiaco aritmologico. Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia”. Le malattie dell’ex premier L’ultima malattia che ha colpito Silvio Berlusconi è ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di qualesoffre(84 anni)? In molti se lo stanno chiedendo dato che nelle scorse ore l’ex premier è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, per degli esami di routine (tornerà a casa tra pochi giorni). L’ex presidente del Consiglio, come rivelato dal suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, soffre di “un problema cardiaco aritmologico. Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in”. Le malattie dell’ex premier L’ultimache ha colpitoè ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - FilippoFibbia : No Silvio, non fare scherzi proprio adesso che arrivato il tuo momento di rientrare in scena. - lucafaccio : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il ric… -