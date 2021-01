Silvio Berlusconi in ospedale, Zangrillo: “Ho imposto il ricovero a Monaco” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi per Silvio Berlusconi che è stato ricoverato in un ospedale di Monaco in queste ore. Ecco tutti i dettagli. Secondo quanto riportano Ansa e SkyTg24, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si trova ora in ospedale. Dalla sua casa a Valbonne, vicino Nizza, dove ha trascorso gran parte del lockdown e della quarantena, Berlusconi sarebbe stato ricoverato a Monaco. Ecco tutti i dettagli sulla sua situazione attuale. Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: i dettagli (fonte: web source)Un problema cardiaco sarebbe il motivo per il quale Silvio Berlusconi è stato appena ricoverato. L’ex premier si trova attualmente al Centro cardio ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi perche è stato ricoverato in undiin queste ore. Ecco tutti i dettagli. Secondo quanto riportano Ansa e SkyTg24, l’ex presidente del Consigliosi trova ora in. Dalla sua casa a Valbonne, vicino Nizza, dove ha trascorso gran parte del lockdown e della quarantena,sarebbe stato ricoverato a. Ecco tutti i dettagli sulla sua situazione attuale.ricoverato in: i dettagli (fonte: web source)Un problema cardiaco sarebbe il motivo per il qualeè stato appena ricoverato. L’ex premier si trova attualmente al Centro cardio ...

