SicurImpresa inaugura il nuovo portale online per la formazione sicurezza sul lavoro

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 gennaio 2021), l’azienda che da anni lavora nel territorio Ferrarese, proprio in questo 2020/2021ilinteramente dedicato allasul. L’azienda, in un momento come quello che stiamo vivendo, vuole continuare a valorizzare la cultura ed il confronto continuo in tema disul, dando l’importanza che merita alla prevenzione, attraverso lae L’AGGIORNAMENTO che diventano insostituibili. …“Negli anni di esperienza acquisita, siamo certi che la nostra forza stia nel saper creare un solido rapporto di stima e fiducia con il cliente, che duri nel tempo e che si rinnovi puntualmente, adeguandosi ai continui cambiamenti. ...