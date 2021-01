Sicilia zona rossa per 14 giorni, Musumeci: “Lo abbiamo chiesto al Governo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al Governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la ‘zona rossa’ in Sicilia”. Queste le parole di Nello Musumeci, governatore della Sicilia, che ha confermato la richiesta avanzata al Governo di dichiarare la regione da lui amministrata zona rossa per quattordici giorni: “L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le “zone rosse” in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana,sottoposto alcentrale la proposta di dichiarare per due settimane la ‘’ in”. Queste le parole di Nello, governatore della, che ha confermato la richiesta avanzata aldi dichiarare la regione da lui amministrataper quattordici: “L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le “zone rosse” in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, ...

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - fattoquotidiano : In Sicilia il contagio aumenta e Musumeci chiede la zona rossa per 15 giorni: “Dobbiamo evitare di rimandare misure… - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - SOVFTAE : da domani sicilia zona rossa - pinino65 : #Coronavirus #CoronavirusSicilia, #Nello #Musumeci chiede la #zonarossa #Zona #rossa a #Conte #Contestaisereno… -