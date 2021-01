Sibilia sfida Gravina l’uomo dalla parte dei potenti del calcio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gabriele Gravina, presidente uscente della Figc, è sulla carta il vincitore delle elezioni che si svolgeranno il 22 febbraio, approdando così al secondo mandato. Sulla carta, avendo dalla sua 18 club della serie A, 19 della B, 54 della C. E cioè oltre il 50% degli elettori. Uomo di potere, dalle molteplici alleanze che rispecchiano molteplici interessi. È lui l’uomo da battere per cambiare la gestione della Federazione italiana gioco calcio. Per opporsi a un sistema di potere che ha fatto gli interessi delle società forti dell’asse Torino-Milano. Che sta tramando per rafforzare i forti e indebolire i deboli. Che piange miseria e organizza affari milionari con i diritti televisivi. Solo per tutto questo, solo perché ci piace stare dalla parte del torto, dei deboli, di chi ama il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gabriele, presidente uscente della Figc, è sulla carta il vincitore delle elezioni che si svolgeranno il 22 febbraio, approdando così al secondo mandato. Sulla carta, avendosua 18 club della serie A, 19 della B, 54 della C. E cioè oltre il 50% degli elettori. Uomo di potere, dalle molteplici alleanze che rispecchiano molteplici interessi. È luida battere per cambiare la gestione della Federazione italiana gioco. Per opporsi a un sistema di potere che ha fatto gli interessi delle società forti dell’asse Torino-Milano. Che sta tramando per rafforzare i forti e indebolire i deboli. Che piange miseria e organizza affari milionari con i diritti televisivi. Solo per tutto questo, solo perché ci piace staredel torto, dei deboli, di chi ama il ...

guiruo : Sibilia sfida Gravina l'uomo dalla parte dei potenti del calcio - ilNapolista - napolista : Sibilia sfida Gravina l’uomo dalla parte dei potenti del calcio La corsa alla presidenza della Figc. Sibilia, rife… - Vdruz : Sibilia si candida e sfida Gravina per guida della FIGC - Calciopiu1982 : Gabriele Gravina vs Cosimo Sibilia: ecco la sfida per la presidenza della Figc. La candidatura del presidente uscen… - infoitsport : Sibilia sfida Gravina: si candiderà alla presidenza FIGC - ilNapolista -