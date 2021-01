Siani, figlio del boss mandate dell’omicidio scoperto con reddito di cittadinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il figlio di Luigi Baccante, reggente dell’omonimo clan camorristico dell’area nord che insieme ad Angelo Nuvoletta è stato condannato per l’omicidio del giornalista napoletano Giancarlo Siani, è percettore del reddito di cittadinanza. Come spiegato da Il Mattino l’uomo, legato alla camorra di Marano, è infatti “aiutato” dallo Stato. “Le leggi, al momento, escludono dal diritto al reddito di cittadinanza soltanto chi si sia macchiato di delitti di stampo mafioso, legati al terrorismo e all’eversione o chi abbia dichiarato il falso all’atto della domanda. Noi riteniamo che sia indegno e vergognoso che un uomo legato alla camorra venga mantenuto dallo Stato, anche perché risulta, come raccontato dal pentito Roberto Perrone, che la famiglia Baccante ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildi Luigi Baccante, reggente dell’omonimo clan camorristico dell’area nord che insieme ad Angelo Nuvoletta è stato condannato per l’omicidio del giornalista napoletano Giancarlo, è percettore deldi. Come spiegato da Il Mattino l’uomo, legato alla camorra di Marano, è infatti “aiutato” dallo Stato. “Le leggi, al momento, escludono dal diritto aldisoltanto chi si sia macchiato di delitti di stampo mafioso, legati al terrorismo e all’eversione o chi abbia dichiarato il falso all’atto della domanda. Noi riteniamo che sia indegno e vergognoso che un uomo legato alla camorra venga mantenuto dallo Stato, anche perché risulta, come raccontato dal pentito Roberto Perrone, che la famiglia Baccante ...

johnnyna51 : RT @NotizieFrance: Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce reddito di cittadinanza. Borrelli: “Uomo di camorra non pu… - Pablecito80 : RT @NotizieFrance: Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce reddito di cittadinanza. Borrelli: “Uomo di camorra non pu… - SteMas71 : RT @NotizieFrance: Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce reddito di cittadinanza. Borrelli: “Uomo di camorra non pu… - NotizieFrance : Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce reddito di cittadinanza. Borrelli: “Uomo di camorra n… -

Ultime Notizie dalla rete : Siani figlio Giancarlo Siani, reddito di cittadinanza al figlio di Baccante: il padre tra i mandanti... Il Mattino Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce il reddito di cittadinanza

Borrelli: “Un uomo di camorra non può essere mantenuto dallo Stato, un insulto alla memoria del giornalista e a tutte le vittime.” Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce il redd ...

Omicidio Siani: il figlio del boss Baccante incassa il reddito di cittadinanza

Omicidio Siani: il figlio del boss Baccante incassa il reddito di cittadinanza: il 40enne non ha precedenti per mafia ...

Borrelli: “Un uomo di camorra non può essere mantenuto dallo Stato, un insulto alla memoria del giornalista e a tutte le vittime.” Il figlio del boss mandante dell’omicidio di Siani percepisce il redd ...Omicidio Siani: il figlio del boss Baccante incassa il reddito di cittadinanza: il 40enne non ha precedenti per mafia ...