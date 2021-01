Sex and The City, Kim Cattrall rompe il silenzio sulla sua assenza nel sequel (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è grande attesa per il ritorno di Sex and The City: è stato annunciato infatti che le avventure di Carrie Bradshaw e le sue amiche torneranno sul piccolo schermo con una nuova serie originale in dieci puntate. Ma è stato anche confermato che nel futuro della serie non sarà presente Kim Cattrall, ovvero colei che interpretava la mitica Samantha Jones. Nei giorni scorsi Sarah Jessica Parker ha pubblicato un post su Instagram con il teaser del primo episodio della nuova serie: ai fan ovviamente è apparsa subito evidente l’assenza del personaggio interpretato da Kim Cattrall, tanto che un utente ha scritto “Non ha taggato Samantha”, seguito da un altro che ha commentato “certo, si odiano”. L’attrice a quel punto risposto in prima persona, mantenendo la linea degli ultimi anni e continuando a smentire una rivalità che ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è grande attesa per il ritorno di Sex and The: è stato annunciato infatti che le avventure di Carrie Bradshaw e le sue amiche torneranno sul piccolo schermo con una nuova serie originale in dieci puntate. Ma è stato anche confermato che nel futuro della serie non sarà presente Kim, ovvero colei che interpretava la mitica Samantha Jones. Nei giorni scorsi Sarah Jessica Parker ha pubblicato un post su Instagram con il teaser del primo episodio della nuova serie: ai fan ovviamente è apparsa subito evidente l’del personaggio interpretato da Kim, tanto che un utente ha scritto “Non ha taggato Samantha”, seguito da un altro che ha commentato “certo, si odiano”. L’attrice a quel punto risposto in prima persona, mantenendo la linea degli ultimi anni e continuando a smentire una rivalità che ...

