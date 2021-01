Servizio civile universale: 14 posti disponibili nelle cooperative sociali di Confcooperative Bergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si rinnova la possibilità di vivere l’esperienza di un anno di Servizio civile universale con le cooperative sociali di Confcooperative Bergamo, con 14 posti a bando per giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. I volontari saranno protagonisti di 2 progetti nell’ambito del programma “DIREZIONE VERSO L’ALTRO” per il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili: – IO SONO L’ALTRO: progetto di assistenza rivolto ad adulti in condizioni di disagio e fragilità – L’ALTRO…BAMBINO: progetto di educazione e animazione culturale verso minori Il termine per presentare le domande è l’8 febbraio 2021 ore 14, attraverso l’apposita piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.Serviziocivile.it (a cui si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si rinnova la possibilità di vivere l’esperienza di un anno dicon ledi Conf, con 14a bando per giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. I volontari saranno protagonisti di 2 progetti nell’ambito del programma “DIREZIONE VERSO L’ALTRO” per il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili: – IO SONO L’ALTRO: progetto di assistenza rivolto ad adulti in condizioni di disagio e fragilità – L’ALTRO…BAMBINO: progetto di educazione e animazione culturale verso minori Il termine per presentare le domande è l’8 febbraio 2021 ore 14, attraverso l’apposita piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline..it (a cui si ...

