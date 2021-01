Serve l’unità nazionale. L’appello di Suor Anna Monia Alfieri alla politica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da ieri si susseguono dirette, speciali, approfondimenti: è “crisi di governo”, seppur non formalizzata, con i conseguenti giudizi di politici e di opinionisti, un copione già scritto. Le opposizioni tracciano un bilancio positivo di una opposizione costruttiva (è doveroso riconoscere che hanno presentato centinaia di emendamenti e votato a favore degli scostamenti di bilancio) e si dichiarano disponibili a governare, si immolano per la Nazione, sono disposti ad ereditare una nave che veleggia in acque torbide, sicuri di poterla portare in porto. Certamente nessuno ormai crede più alle soluzioni da bacchetta magica: il Covid ci ha svegliato dall’illusione della “semplificazione”, come vado denunciando da tempo. Le forze di maggioranza, dal canto loro, tracciano anch’esse un bilancio positivo, avendo tentato in tutti i modi la mediazione, pur di dare un governo alla ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da ieri si susseguono dirette, speciali, approfondimenti: è “crisi di governo”, seppur non formalizzata, con i conseguenti giudizi di politici e di opinionisti, un copione già scritto. Le opposizioni tracciano un bilancio positivo di una opposizione costruttiva (è doveroso riconoscere che hanno presentato centinaia di emendamenti e votato a favore degli scostamenti di bilancio) e si dichiarano disponibili a governare, si immolano per la Nazione, sono disposti ad ereditare una nave che veleggia in acque torbide, sicuri di poterla portare in porto. Certamente nessuno ormai crede più alle soluzioni da bacchetta magica: il Covid ci ha svegliato dall’illusione della “semplificazione”, come vado denunciando da tempo. Le forze di maggioranza, dal canto loro, tracciano anch’esse un bilancio positivo, avendo tentato in tutti i modi la mediazione, pur di dare un governo...

