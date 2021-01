Serie tv e film in streaming, che maratone farsi questo weekend (Di giovedì 14 gennaio 2021) A cinema e locali ancora chiusi, non ci resta che lo streaming domestico tra Serie tv e film a cui aggiungere qualche appuntamento tra digitale terrestre e satellite. Ecco tutti gli imperdibili del weekend divisi per categoria. Serie tv nuove e da recuperare Volendosi concentrare sulle Serie tv in partenza o partite da poco, questo venerdì ci sarà una battaglia tra SKY Atlantic e Disney+: da un lato prosegue The Undoing, il thriller denso (anche) di eros con Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis già disponibile per intero su NOW Tv e SkyGo; dall'altro WandaVision, la novità Disney+ più attesa dopo The Mandalorian e primo vero approdo del Marvel Universe sulla piattaforma in streaming. In termini di classici e di maratone da ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) A cinema e locali ancora chiusi, non ci resta che lodomestico tratv ea cui aggiungere qualche appuntamento tra digitale terrestre e satellite. Ecco tutti gli imperdibili deldivisi per categoria.tv nuove e da recuperare Volendosi concentrare sulletv in partenza o partite da poco,venerdì ci sarà una battaglia tra SKY Atlantic e Disney+: da un lato prosegue The Undoing, il thriller denso (anche) di eros con Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis già disponibile per intero su NOW Tv e SkyGo; dall'altro WandaVision, la novità Disney+ più attesa dopo The Mandalorian e primo vero approdo del Marvel Universe sulla piattaforma in. In termini di classici e dida ...

