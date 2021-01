Serie C, la prima giornata di ritorno in diretta su Sky: Palermo-Teramo alle 12.30 in pay per view. Ecco come vederla in tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di seguito il palinsesto delle gare di Lega Pro della prima giornata di ritorno di Serie C, che saranno trasmesse in diretta su Eleven Sport in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay-per-view:Lega Pro, Ghirelli: “Serie C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”SABATO 23 GENNAIO 2021 GIRONE ANOVARA - PRO VERCELLI Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252LIVORNO - ALBINOLEFFE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254GIRONE BAREZZO - FERALPISALÒ Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253IMOLESE - PADOVA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 255GIRONE CMONOPOLI - JUVE STABIA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254CATANZARO - POTENZA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 256DOMENICA 24 GENNAIO 2021 GIRONE APRO PATRIA - CARRARESE Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252GIANA ERMINIO - ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di seguito il palinsesto delle gare di Lega Pro delladidiC, che saranno trasmesse insu Eleven Sport in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay-per-:Lega Pro, Ghirelli: “C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”SABATO 23 GENNAIO 2021 GIRONE ANOVARA - PRO VERCELLI Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252LIVORNO - ALBINOLEFFE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254GIRONE BAREZZO - FERALPISALÒ Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253IMOLESE - PADOVA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 255GIRONE CMONOPOLI - JUVE STABIA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254CATANZARO - POTENZA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 256DOMENICA 24 GENNAIO 2021 GIRONE APRO PATRIA - CARRARESE Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252GIANA ERMINIO - ...

acmilan : An unforgettable Serie A debut #OnThisDay for @Pato in 2008 ??? Debutto in Serie A con gol: tredici anni dalla prim… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 il tanto atteso appuntamento con la serie-fenomeno con @canyaman1989 e @dmtzdmr… - QuiMediaset_it : E infine eccoci qui, è arrivato il grande giorno o meglio la grande sera: nel #Teleconsiglio del #7gennaio… - Michela97783604 : @samish80 La mia prima serie turca, l adoro, ho comprato anche i dvd ?? #CanYaman#Ozge Gurel - Yolymontes1 : RT @Valenti90500874: #DogdugunEvKaderindir è la prima volta che guardo una serie in diretta in turco e non capisco niente. Ho sempre aspett… -