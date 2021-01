Serena Bortone positiva al Covid Mistero sulle sue condizioni | cosa succede a Oggi è un altro giorno

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Coronavirus non risparmia nessuno. Ogniil bollettino sui malati e morti a causa delci informa che la battaglia contro il virus è tutt’che vinta. Le severe disposizioni al momento non hanno ancora consentito di ridurre in modo significativo il contagio e neppure l’arrivo dei vaccini riuscirà a debellare il virus in breve tempo. Bisogna armarsi di pazienza e continuare a stringere i denti. Anche il mondo dello spettacolo, naturalmente, è stato colpito dal virus e sono stati numerosi i vip risultati positivi. Da Gerry Scotti a Giorgia Rossi, da Franceska Pepe al comico Maurizio Battista, passando per Dado ed altri ancora. E nelle ultime ore il sito Dagospia ha lanciato la notizia della positività di una nota conduttrice tv che ieri avrebbe dovuto condurre il suo programma, che invece non è andato in onda. ...