Serena Bortone è positiva al Covid | ecco perché conduce da casa Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 gennaio 2021)non è in studioè un: il motivodaè un? La presentatrice è risultataal. La notizia, anticipata da Dagospia, è poi stata confermata dalla stessa giornalista su Twitter. “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sonoal. Sono asenza nessun sintomo, e da qui condurrò #èun. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai 1”, ha spiegato la diretta ...