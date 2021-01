Senato: capigruppo posticipata alle 18 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - La capigruppo Senato, si apprende da fonti parlamentari, è stata posticipata alle 18. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - La, si apprende da fonti parlamentari, è stata18.

TV7Benevento : Senato: capigruppo posticipata alle 18... - Francesco_Rizz_ : RT @marcodifonzo: E ora aspettiamo le riunioni delle capigruppo di Camera e Senato alle 18, se non c'è ulteriore rinvio - AlePao31106152 : RT @marcodifonzo: E ora aspettiamo le riunioni delle capigruppo di Camera e Senato alle 18, se non c'è ulteriore rinvio - MicheleAnnibale : RT @marcodifonzo: E ora aspettiamo le riunioni delle capigruppo di Camera e Senato alle 18, se non c'è ulteriore rinvio - maslarussa : RT @marcodifonzo: E ora aspettiamo le riunioni delle capigruppo di Camera e Senato alle 18, se non c'è ulteriore rinvio -