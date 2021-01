Scuole Lombardia | il preside del Liceo Volta | “Lunedì saremo zona rossa”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 gennaio 2021) "È una tristezza. La scuola non meritava questo, non meritava di essere trattata così". Sono parole dure quelle deldelscientifico '' di Milano, Domenico Squillace. Come gli altri dirigenti scolastici sta aspettando di capire cosa bisognerà fare adesso, dopo la sentenza del Tarche ha annullato l'ordinanza regionale e reintrodotto la presenza al 50% per gli studenti delle superiori. L'articolo .