Scuole chiuse da marzo, Campania anomalia europea: la rete dei movimento No Dad scrive al Parlamento (Di giovedì 14 gennaio 2021) La rete di movimenti No Dad della Campania ha inviato una lettera a circa 300 rappresentanti politici nazionali per chiedere la riapertura delle Scuole. “È tempo che i rappresentanti istituzionali, campani e non solo, facciano un atto politico di restituzione della scuola pubblica in presenza in Campania, perché l’istituzione scolastica, come ogni luogo, vive solo se vissuta. Un diritto sancito costituzionalmente come quello all’istruzione, non può essere lasciato alla gestione di poteri ed autorità locali. È il momento delle responsabilità e dell’azione”, scrivono genitori e studenti che si oppongono alla didattica a distanza nella conclusione della lunga missiva inviata. Nella lettera si ripercorrono le decisioni assunte sulla scuola a livello nazionale e locale da quando è scoppiata la pandemia. “In ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi movimenti No Dad dellaha inviato una lettera a circa 300 rappresentanti politici nazionali per chiedere la riapertura delle. “È tempo che i rappresentanti istituzionali, campani e non solo, facciano un atto politico di restituzione della scuola pubblica in presenza in, perché l’istituzione scolastica, come ogni luogo, vive solo se vissuta. Un diritto sancito costituzionalmente come quello all’istruzione, non può essere lasciato alla gestione di poteri ed autorità locali. È il momento delle responsabilità e dell’azione”, scrivono genitori e studenti che si oppongono alla didattica a distanza nella conclusione della lunga missiva inviata. Nella lettera si ripercorrono le decisioni assunte sulla scuola a livello nazionale e locale da quando è scoppiata la pandemia. “In ...

