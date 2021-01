Scuola, da lunedì nelle regioni 'rosse' cosa succede? Quali saranno aperti e quali chiuse (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da domenica cambia la colorazione delle regioni in Italia e ce ne sono alcune che rischiano di diventare zona rossa. Ma in queste regioni le scuole saranno aperte? La didattica in presenza è ammessa ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da domenica cambia la colorazione dellein Italia e ce ne sono alcune che rischiano di diventare zona rossa. Ma in questele scuoleaperte? La didattica in presenza è ammessa ...

