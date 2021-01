Scoperta la ‘Cappella Sistina degli antichi’ | ecco dove si trova

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Principale attrazione dei Musei Vaticani, decorata con gli affreschi di Michelangelo Buonarroti, la Cappellaè uno dei simboli di Roma, ma in un altro luogo del mondo è statauna sua “gemella”antichi. Se vi chiedete di cosa stiamo parlando, andiamo a vedere insieme cos’è esi! LEGGI ANCHE: — Perché non si possono fare foto nella Cappellail vero motivo La “Cappellaantichi sinella foresta amazzonica colombiana e rappresenta la più grande raccolta di arte preistoirica mai rita. Foto: ShutterstockLa CappellaAntichi siin Colombia Per scoprire ...