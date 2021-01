Sciatore italiano trovato senza vita in Savoia: le cause della morte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aveva appena 40 anni ed era disperso da mercoledì sera. Le cause della morte dello Sciatore italiano trovato in Francia. Non si avevano notizie di lui da molto tempo e le preoccupazioni erano diventate crescenti siccome non si riusciva a trovare una soluzione purtroppo a questo caso avvenuto fra le montagne della Savoia. E’ giunta inaspettata la notizia del ritrovamento del corpo in tarda mattinata salvo poi accertarne le cause della morte che purtroppo giungono per la famiglia come un fulmine a ciel sereno. La vicenda ha lasciato il segno nell’opinione pubblica vista la giovane età del padre di famiglia. Le cause della morte sono state appena ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aveva appena 40 anni ed era disperso da mercoledì sera. Ledelloin Francia. Non si avevano notizie di lui da molto tempo e le preoccupazioni erano diventate crescenti siccome non si riusciva a trovare una soluzione purtroppo a questo caso avvenuto fra le montagne. E’ giunta inaspettata la notizia del ritrovamento del corpo in tarda mattinata salvo poi accertarne leche purtroppo giungono per la famiglia come un fulmine a ciel sereno. La vicenda ha lasciato il segno nell’opinione pubblica vista la giovane età del padre di famiglia. Lesono state appena ...

