Sci alpino, slalom Flachau: sono nove i convocati italiani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di slalom in Coppa del mondo di sci alpino. A Flachau sono in programma due gare importanti per la classifica di specialità. sono nove i convocati italiani: Manfred Moelgg, Alex Vinatzer, Federico Liberatore, Stefano Gross, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti e Hans Vaccari. Si parte sabato 16 gennaio alle 9:30 con seconda manche alle 12:30. La gara della domenica, recupero dell'Hahnenkamm rennen, avrà luogo invece alle 09:30, con seconda manche alle 12.45. SportFace.

