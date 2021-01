Sassuolo-Spal, le formazioni ufficiali. De Zerbi e Marino amici contro nel ricordo di Catania (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo farà il suo esordio in Coppa Italia alle 17.30 Al Mapei Stadium, a cercare di tendere delle insidie ai neroverdi, ci sarà la Spal. La squadra di Roberto De Zerbi è senza dubbio favorita in virtù degli ottimi risultati che sta ottenendo in Serie A, ma la compagine cadetta darà il massimo per andare avanti nella competizione. Mai il Sassuolo è approdato ai quarti di Coppa Italia, ma l’idea è che a Roberto De Zerbi battere la Spal e passare il turno interessi a prescindere. «Teniamo alla Coppa come al campionato», dice, annunciando turnover che non è rinuncia, ma necessità di ovviare alle condizioni non ottimali provocate dai ritmi imposti da questo inizio 2021. I più spremuti e gli acciaccati, da Locatelli a Caputo, da Berardi a Chiriches riposano, «ma – dice l’allenatore ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilfarà il suo esordio in Coppa Italia alle 17.30 Al Mapei Stadium, a cercare di tendere delle insidie ai neroverdi, ci sarà la. La squadra di Roberto Deè senza dubbio favorita in virtù degli ottimi risultati che sta ottenendo in Serie A, ma la compagine cadetta darà il massimo per andare avanti nella competizione. Mai ilè approdato ai quarti di Coppa Italia, ma l’idea è che a Roberto Debattere lae passare il turno interessi a prescindere. «Teniamo alla Coppa come al campionato», dice, annunciando turnover che non è rinuncia, ma necessità di ovviare alle condizioni non ottimali provocate dai ritmi imposti da questo inizio 2021. I più spremuti e gli acciaccati, da Locatelli a Caputo, da Berardi a Chiriches riposano, «ma – dice l’allenatore ...

