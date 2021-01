Sassuolo-Spal, Carnevali: “Locatelli al Manchester City? Se ne parla in estate” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il Manchester City su Locatelli? Se il Sassuolo è sulla bocca di tutti è una buona cosa, vuol dire che il nostro lavoro è più che positivo. Non c’è solo Locatelli, abbiamo anche altri giocatori e giovani sulla bocca di tutti. Ma sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo. A gennaio, per i giocatori importanti come Locatelli, qualsiasi opportunità non viene preso in considerazione”. Manuel Locatelli è uno dei giocatori più richiesti sul mercato, così come tanti altri tra le fila del Sassuolo. L’ad neroverde Giovanni Carnevali, però, in un’intervista a Rai Sport prima del match contro la Spal di Coppa Italia ha chiuso a una possibile cessione al Manchester City a gennaio e ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ilsu? Se ilè sulla bocca di tutti è una buona cosa, vuol dire che il nostro lavoro è più che positivo. Non c’è solo, abbiamo anche altri giocatori e giovani sulla bocca di tutti. Ma sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo. A gennaio, per i giocatori importanti come, qualsiasi opportunità non viene preso in considerazione”. Manuelè uno dei giocatori più richiesti sul mercato, così come tanti altri tra le fila del. L’ad neroverde Giovanni, però, in un’intervista a Rai Sport prima del match contro ladi Coppa Italia ha chiuso a una possibile cessione ala gennaio e ha ...

