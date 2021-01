Sassuolo-SPAL 0-0: L’ex Missiroli sblocca il risultato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sassuolo e SPAL si affrontano agli ottavi di Coppa Italia. Gli estensi hanno battuto nello scorso turno il Monza, mentre i neroverdi sono all’esordio nella competizione. Al Mapei Stadium il… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021)si affrontano agli ottavi di Coppa Italia. Gli estensi hanno battuto nello scorso turno il Monza, mentre i neroverdi sono all’esordio nella competizione. Al Mapei Stadium il… L'articolo proviene da MeteoWeek.

PEFIORENTINA : Coppa Italia 58mins Sassuolo 0 Spal 2 Home team down to 10 men - micfur68 : Sassuolo-spal 0-2. - __mat_01 : Non ci credo il Sassuolo perde 2 a 0 contro la Spal - ftg_soccer : GOAL! SPAL in Italy Coppa Italia Sassuolo 0-2 SPAL - Luisa40162388 : Ma perché noi dobbiamo giocare contro l'Inter e invece la juve ai quarti gioca contro il Sassuolo o la SPAL,che palle -