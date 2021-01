Sassuolo-SPAL 0-0 | Diretta | Oddei vicino al gol

midnight_693 : RT @SoyCalcio_: #CoppaItalia | ONCES #SassuoloSPAL #SASSUOLO I Pegolo - Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio - Obiang, Lopez - Oddei, Djuricic,… - Boboj29 : Spero che Mister Pirlo stia guardando la gara di Coppa Italia tra Sassuolo e Spal e che cosi possa valutare il terr… - zazoomblog : Sassuolo-Spal le formazioni ufficiali - #Sassuolo-Spal #formazioni #ufficiali - BetQuality : INPLAY ???? Coppa Italia Sassuolo v Spal Over 3 FH Asian Corners @2.10 - CannabisLifeCal : LIVE?????? 1H Sassuolo vs SPAL o½ -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo SPAL

Pochi istanti al fischio d'inizio del match tra Sassuolo e SPAL, ma a tenere banco è il mercato in casa neroverde. Per parlare di questo, ai microfoni di RaiSport, è ...'Teniamo tantissimo alla gara con la Spal, così come al campionato e anzi, forse qualcosa in più. La chiosa è sul mercato: 'Mercato? Parola di Roberto De Zerbi che, prima di affrontare la Spal e il te ...