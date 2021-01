Saraniti | “Pareggio di Catanzaro la svolta | derby contro il Catania emozione unica! Vittoria di Cava ci ha caricati”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Andreasi racconta dopo la prima parte di stagione vissuta con il Palermo.L'attaccante palermitano, arrivato in rosanero nel corso del mercato estivo, ha messo a segno finora 4 reti in 16 presenze collezionate. Il suo apporto in campo è andato anche oltre la realizzazione visto che non parliamo di un vero e proprio bomber di razza, ma di un centravanti che aiuta molto la squadra durante l'intero arco della gara. Gli obiettivi in vista del girone di ritorno sono di una certa levatura per il Palermo che vuole migliorare al massimo la propria posizione in classifica, come confessato dallo stessonel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile' in onda su Trm."Sto molto bene sia mentalmente che fisicamente. Si parla tanto di me? Credo che l'importante sia che se ne parli (ride ndr). Non sto dietro a tutto quello che si dice perchè è ...