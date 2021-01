Sarah Ferguson diventa scrittrice. Ad agosto, il primo libro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarah Ferguson, dopo aver divorziato dal principe Andrea, ha trovato nella letteratura la propria via di riscatto. «Ho sempre avuto una passione per la storia e le sue ricerche, e ho sempre adorato poter raccontare il vissuto di donne forti attraverso i film e la televisione», ha dichiarato Fergie, anche via Instagram, giustificando così la pubblicazione di un libro, a mezza via tra realtà e finzione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarah Ferguson, dopo aver divorziato dal principe Andrea, ha trovato nella letteratura la propria via di riscatto. «Ho sempre avuto una passione per la storia e le sue ricerche, e ho sempre adorato poter raccontare il vissuto di donne forti attraverso i film e la televisione», ha dichiarato Fergie, anche via Instagram, giustificando così la pubblicazione di un libro, a mezza via tra realtà e finzione.

Sarah, Duchess of York, to publish debut historical romance

Publisher Mills & Boon, a romance imprint of British publisher Harlequin UK, said the story is based on Sarah's ancestor, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, who fled an arranged marriage and "the ...

