Sanremo | che forse slitta | e quello che sappiamo finora

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) «Sanremo non si può fare senza il pubblico, in un Ariston vuoto». Amadeus, che giovedì mattina è stato ospite di Rtl 102.5, ha ribadito quanto detto nelle settimane passate, spiegando come l’impegno per salvare il Festival sia strettamente connesso alla presenza di un pubblico in sala. «Noi stiamo lavorando per il 2 marzo. Per me, la data deve essere dal 2 al 6 marzo», ha dichiarato Amadeus, i cui sforzi, oggi, sono volti a garantire «al pubblico un Festival con tutte le regole sanitarie, perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio. Dobbiamo lavorare tutti insieme, con la Rai, con i tecnici, affinché tutti siano in sicurezza, ma il Festival sia il più normale possibile», ha ribadito il direttore artistico di Sanremo, che in diretta non ha escluso l’ipotesi nave.